Salif Sané encore blessé

Saison galère pour Salif Sané pour qui les ennuis sanitaires s’enchaînent ! Après avoir été privé d’une bonne partie des matchs de la Can 2019 à cause d’une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le défenseur central des Lions se voit aujourd’hui de retour à l’infirmerie après une nouvelle blessure, cette fois-ci contractée sous les couleurs de son club, Schalke 04.

C’est d’ailleurs le club allemand qui en a fait l’annonce, via Twitter, révélant que le défenseur sénégalais était désormais out pour le reste de la saison à cause d’une blessure musculaire. Cette saison, Salif Sané n’aura disputé que 16 matchs, toutes compétitions confondues (15 matchs de Bundesliga, 1 match de coupe), avec Schalke 04.