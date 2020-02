Samsung Galaxy S20 Ultra : 8K, 108 MP, Le ROI est de RETOUR !

Les Samsung Galaxy S20, S20 plus et S20 Ultra sont des smartphones incroyables. Que ce soit leur fiche technique avec un écran QHD+ AMOLED doté d’un taux de rafraîchissement à 120 HZ, de leur immenses batteries ou leur performances, tout est superbe. Niveau design aussi ces Galaxy S20 ont changé notamment avec le poinçon au milieu et surtout le gros bloc photo à l’arrière ! Ces Galaxy S20 valent le coup ? On verra ça au test complet.