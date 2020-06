Samsung pourrait étendre la recharge sans fil à la série Galaxy A (2021)

Les smartphones milieu de gamme du fabricant coréen pourraient profiter de la recharge sans fil à partir de 2021.

Les technologies sans fil ont le vent en poupe que ce soit pour transmettre des données, effectuer des paiements, écouter de la musique ou tout simplement recharger son téléphone. Et justement, selon le média sud-coréen TheElec, Samsung souhaiterait proposer la recharge par induction sur un plus grand nombre d’appareils. Des négociations seraient en cours avec trois fournisseurs, Amotech, Chemtronics et Hansol Technics.

La recharge sans fil sur les Galaxy A (2021) ?

Actuellement, la recharge sans fil est réservée aux Galaxy S et Galaxy Note. On peut supposer qu’elle sera disponible en milieu de gamme sur les Galaxy A. Une décision qui s’explique peut-être par la vigueur de la concurrence sur ce segment. Autrefois chasse gardée de Samsung, le milieu de gamme est ciblé par la plupart des fabricants chinois, on pense évidement à Xiaomi, mais aussi à Oppo, Honor et Huawei. À vrai dire, même Apple s’est positionné avec l’iPhone SE (2020) à 489 euros.

Il faut donc proposer de nouvelles fonctions pour attirer les utilisateurs, que ce soit sur la partie photo, le design, la technologie écran ou même la recharge sans fil. Il n’y a pas si longtemps, les excellentes dalles Amoled de Samsung étaient réservées au haut de gamme, elles sont désormais disponibles sur certains Galaxy A. Une sorte de ruissellement de la technologie vers des modèles plus accessibles, ce qui est une bonne chose.