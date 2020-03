Sangue vole 7 millions dans l’armoire de son père

Si en rendant sa décision le 18 mars prochain, le tribunal suit le maître des poursuites dans ses réquisitions, Sangue et sa bande risquent de passer 10 longues années derrière les barreaux. Ils ont comparu à la barre pour abus de confiance, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et de moyen de locomotion.

Une affaire de vol et d’abus de confiance a été jugée, hier, au tribunal de grande instance de Dakar. S’agissant des faits, Cheikh Awa alias Sangue et ses amis se sont rendus à la maison où réside la 3e et la 4e femme de son père sise à la Cité Mandala. Auparavant, ils avaient pris toutes les dispositions en s’assurant que la maison était libre. Une fois à l’intérieur de la maison, ils ont eu la visite surprise de la petite sœur de Sangue. Sous le coup de panique, ils l’ont enfermé dans les toilettes. Alors que les autres l’attendaient dehors, Sangue s’est introduit dans la chambre de son père. Il se dirige vers l’armoire et y dérobe 7,4 millions de nos francs. Malheureusement pour eux au moment de quitter les lieux, le téléphone de Djiby est tombé. C’est pour cette raison qu’ils ont été appréhendés. « J’ai parlé avec Daouda et après nous avons planifié avec Djiby. J’ai indiqué la maison à Daouda et il est parti vérifier si mon père était sur place. Par la suite, il m’a appelé en me disant que le vieux est parti et nous sommes venus. Dame superviseur ASP s’est présenté comme un policier. Je suis parti dans la chambre de mon père et j’ai pris 7,4 millions dans l’armoire qui n’était pas fermée », a dit Sangue à la barre. Sur une question de savoir comment il savait qu’il y avait de l’argent dans la pièce, il a rétorqué que c’est parce que son père le chargeait souvent d’aller recouvrer des sommes d’argent auprès de commerçants

L’avocat partie civile a réclamé 40 millions aux co-inculpés de Sangue

Poursuivant son interrogatoire d’audience, le juge a demandé au mis en cause principal ou est-ce qu’il a mis l’argent volé ? Il a répondu en descendant des escaliers, il a croisé Djiby et Dame. » J’ai remis à mes trois amis chacun 1 millions et les 4 millions restant je l’ai gardé. Je les ai dépensé dans des futilités », a-t-il dit. Avant de repréciser avoir confié les millions à un certain Kanté lequel lui a été présenté par son cousin. C’était au départ pour des prières pour qu’il ne se fasse pas démasquer. Plus tard, Kanté lui a fait miroiter un projet de multiplication de faux billets. Par ailleurs lors de l’enquête, il a soutenu avoir agi par vengeance car son père aide les autres et le laisse en rade. A la barre, il a déclaré l’avoir dit sous la colère. « Ce que mon père a fait pour moi, il ne l’a pas fait pour ses autres enfants. J’ai agi par erreur », a-t-il reconnu avant de présenter ses excuses. De leur côté, ses amis Dame, Daouda et Djiby ont nié participé au vol. A les croire, Sangue leur avait demandé de l’accompager récuprer son sac car son père l’avait chassé. il faut dire que le père de Cheikh Awa s’est est désisté pour le vol. C’est pourquoi le mis en cause a bénéficié d’une immunité parentale. De son côté l’avocat de la partie civile a réclamé 40 millions aux mis en cause. Invité à faire ses réquisitions dans cette affaire, le maître des poursuites a requis 3 ans de prison contre le cousin de Cheikh pour recel d’abus de confiance et complicité charlatantisme. Pour justifier son réquisitoire, le parquetier a soutenu que ce dernier savait bel et bien que cheikh allait voler l’argent de son père. C’est pourquoi il lui a formulé des prières. Poursuivant, il a requis la même chose pour Ndiaga Kanté. Ce n’est pas tout parce que le maître des poursuites a requis 10 ans de réclusion criminelle pour l’association de malfaiteurs pour tous y compris Sangué. Il a requis par la même occasion le mandat de dépôt contre le trio qui comparaissait. Et 10 ans contre le reste des accusés jugés pour vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et de moyen de locomotion. La défense a demandé une application bienveillante de la loi. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 18 mars prochain.



Cheikh Moussa Sarr