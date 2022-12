Santé : Dakar abrite une conférence Internationale sur les MTN en 2023

Lors de ce conclave, il sera présenté les différents résultats de recherche déjà menés et publiés. Il sera également proposé une stratégie de lutte et de résilience face à l’épidémie actuelle des maladies non transmissibles.

Plusieurs experts, chercheurs, fonctionnaires et décideurs de différents pays et organisations vont explorer les possibilités de recherche collaborative visant à renforcer les données probantes sur l’élaboration d’une politique sur les MNT.

Selon la note parvenue à notre rédaction, les organisateurs soulignent l’urgence d’organiser, d’institutionnaliser et de financer la recherche au Sénégal et en Afrique à travers la création d’un Institut Africain de Recherche Développement (IARD), renseigne la même source.

Un financement de la recherche en Afrique de 400 M d’Euros

Laquelle révèle que les gouvernements et les Institutions Africaines vont participer au financement (Infrastructures, équipements, formation et recherche opérationnelle). Cerise sur le gâteau : l’Europe va participer au financement de la recherche en Afrique à hauteur de 400 M d’euros.

Les participants à cette conférence vont aappuyer les initiatives locales (proposer un soutien méthodologique aux projets de recherche en cours, aider aux financements des chercheurs), promouvoir la recherche à l’échelle locale et au sein de chaque pays du réseau. Il sera aussi question de promouvoir les études africaines à un niveau international et la création d’un cluster d’expertise sur MNT dirigé par l’UCAD au niveau africain et au niveau européen.

Bref, les objectifs du Réseau Africain de Recherche sont, entre autres, de créer un environnement permettant une recherche de haut niveau aux normes internationales et d’aider à résoudre les problématiques de santé auxquelles nous sommes confrontés au Sénégal et en Afrique de façon générale.

A noter que les maladies tropicales négligées (MTN) constituent un groupe diversifié de maladies et d’affections répandues principalement en Afrique, en Asie et en Amérique, où elles touchent plus d’un milliard de personnes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) répertorie actuellement 202 groupes de maladies considérées comme des maladies tropicales négligées. La plupart de ces maladies, une combinaison de maladies parasitaires, bactériennes, fongiques, virales et non transmissibles, sont endémiques dans 49 pays du continent et touchent plus de 600 millions d’individus, ce qui représente 42 % de la charge mondiale des MTN.