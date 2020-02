DÉMISSION DE KHADIM BA A LA SAR : SON PÈRE COMPLOTAIT CONTRE LUI

La démission de Khadim du CA de la SAR n’est pas seulement liée à des problèmes de sous et de mal gestion. « Je retire ma ligne de 250 millions € et ma caution de 130 milliards qui ont servi aux importations de la SAR depuis 2018… J’arrête aussi tous les financements liés aux investissements et me retire de toutes les activités de la SAR », peut-on lire sur la lettre démission qu’il a adressée à l’ancien Secrétaire d’Etat à l’Hydraulique Diène Faye devenu Pca de la Sar.

Mais selon les informations de L’AS, il y a aussi d’autres raisons familiales plus profondes qui expliquent la démission fracassante du jeune chef d’entreprise. « Le père de Khadim s’est ligué avec certains membres du C.A pour glisser des peaux de bananes à Khadim qui était un peu la caution morale qui a permis à la Sar de sortir des ténèbres», a confié un proche du patron de Locafrique.

Cette démission serait un coup dur pour la Sar, et pour cause. Selon le journal, les banques nationales et internationales qui finançaient l’activité grâce à la confiance qu’elles avaient en Khadim Ba, vont se retirer purement et simplement. Ce n’est pas tout. Après Khadim Bâ, les autres administrateurs de Locafrique aussi vont se retirer du Conseil d’administration.