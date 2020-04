Saturation du site de Darou Marnane : 72 malades hospitalisés pour Covid-19

Le site de Darou Marnane destiné à l’hospitalisation des malades de Covid-19 est saturé. À 14 heures hier lundi 27 avril 2020, le nombre de malades à coronavirus internés au niveau de la cité religieuse était à exactement 72. Le centre de santé de Darou Marnane, qui accueillait, jusqu’à avant-hier, tous les patients, a, depuis belle lurette, dépassé le nombre de lits prévus. Alors que seules 31 personnes y étaient attendues, aujourd’hui, le centre heberge exactement 52 malades. Une véritable surcharge ! Une surcharge que la clinique de Ndiouroul a tenté de désengorger fiévreusement. Le site réputé avoir une plus grande capacité d’hébergement est actuellement à 20 malades. Ce nombre subitement très important risque de mettre le service médical dans une mauvaise posture. En plus d’être confrontées au très grand nombre de malades, les blouses blanches sont parfois obligées de référer sur Dakar certains de leurs patients. Au moment où Touba est la deuxième ville du Sénégal la plus touchée par le Covid-19, aucun des sites ne dispose d’appareils respiratoires. Le seul moyen de sauver les malades confrontés à des problèmes de respiration, cest… l’autoroute Ilaa Touba.