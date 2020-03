Scandale à l’Iseg : Abiba, fille du Dg porte plainte contre Dieyna

L’’affaire de viol, suivi de grossesse sur mineure pour laquelle Dieynaba Baldé (17 ans) accuse Mamadou Diop, le directeur de l’Iseg s’emballe. La chanteuse Abiba, fille du DG, Diop a décidé, à son tour, de porter plainte contre Dieyna et compagnie.

«Mamadou Diop a fait venir Dieyna à Dakar pour la produire. Après quelques mois de séjour à la capitale, Dieyna m’a appelé pour dire qu’elle était enceinte de Mamadou Diop. Je lui ai carrément dit que ces accusations étaient graves. Mais, elle m’a dit qu’elle entretenait une relation sérieuse avec Diop», déclare, en effet, un proche de Abiba au journal Kritik.

«Dieyna raconte des contrevérités dans cette affaire», poursuit-t-il, ajoutant que Abiba a porté plainte contre Dieyna et compagnie pour injures. Selon le journal, une amie de Dieyna a envoyé des audios et des photos à Abiba pour décrédibiliser son père, et l’a couverte d’insultes.