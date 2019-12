Scandale au ministère de l’éducation : Le siège du Cnre vendu

L’Etat du Sénégal a offert un drôle de cadeau de fin d’année aux fonctionnaires du Centre national de ressources éducationnelles (Cnre) sis à Mermoz Pyrotechnie. Ces derniers ont été délogés, hier, par des gendarmes munis d’une ordonnance d’expulsion. L’immeuble a été cédé à un certain Abdoul Abass par la Société nationale de recouvrement (Snr) par acte notarié.

Munis d’une ordonnance, les gendarmes ont demandé au personnel de vider les lieux le plus vite, avant de commencer à jeter le matériel dehors, selon un employé. Ainsi, des dizaines de livres, du mobilier de bureau et des enregistrements audio et vidéo ont été jetés dehors. Au même moment, un séminaire sur l’alphabétisation se tenait dans les locaux du Cnre. Une source nous informe qu’il a fallu l’intervention du ministère des Forces Armées pour que les gendarmes arrêtent leur opération. En effet, les agents ont saisi le ministre de l’Education nationale qui, à son tour, a saisi le ministre des Forces armées qui a instruit ses éléments de suspendre provisoirement la procédure d’expulsion.

Pourtant, le Cnre est un service directement rattaché au cabinet du ministre de l’Education nationale et les locaux, qui ont été construits par la coopération canadienne, appartiennent désormais à l’Etat du Sénégal.