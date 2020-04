Scandale du riz: Moustapha Tall crie au scandale

Moustapha Tall importateur de riz s’est prononcé sur le scandale éclaboussant la distribution des vivres aux impactés de la pandémie de Covid-19. Il crie au scandale après que le marché du riz a été attribué au libanais Rayan Hachem, patron des sociétés Avanti et Afri and co. « C’est inadmissible qu’on donne ce marché à une personne ou à une société qu’on ne connaît même pas dans l’activité », a-t-il martelé sur le plateau de « La Matinale » de Rewmi Fm. « Vous ne verrez jamais un Libanais investir dans le riz », précise-t-il. Avant de rejeter la faute sur l’Etat. Il prévient: « Le Sénégal court un grand risque ». Ecoutez !