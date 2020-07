Scandale foncier en vue à Keur Samba Kane

Après le tollé sur le découpage du littoral, la brouille entre la SEDIMA et les populations de Ndengler et Djilakh, c’est autour de la communauté rurale de Keur Samba Kane (dept. Bambey) de s’inviter dans les querelles de terres.

Le quotidien Source A révèle, dans sa parution de ce lundi, un scandale foncier qui concerne le député-maire de Keur Samba Kane qui aurait jeté son ombre sur 250 hectares.

Khalil Ibrahima Fall, s’est offert 250 hectares, via l’entreprise Senter (Sénégalaise des travaux d’équipements agricoles et des énergies renouvelables), dont il était co-gérant et actionnaire majoritaire, publie le journal.