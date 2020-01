SCANDALE: LES POCHES DE SANG SONT VENDUES

Le scandale est dévoilé par le porte-parole de l’Association nationale des insuffisants rénaux au Sénégal sur les dons de sang. Selon Hamidou Diallo, le sang offert gratuitement par la population est revendu par l’Etat et les hôpitaux aux malades. «Vous donnez de votre sang au Centre de transfusion sanguine, ce sang nous est vendu à 7 500 frs la poche. On vend les deux poches de sang à 15 000 frs. Dans aucun pays au monde on ne vend du sang, sauf au Sénégal», fustige Hamidou Diallo.