SCANDALE SEXUEL AUX MARISTES : LE PROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ZEYNA SE CONFESSE

L’affaire des vidéos pornographiques impliquant des Lycéens lors d’une soirée partouze à Sacré-Cœur et aux Maristes est loin de s’estomper. Pape Dame Ndiaye, propriétaire de la résidence Zeyna de Hann Maristes brise le silence. Interrogé par le journal SourceA, dans sa livraison de ce samedi, le Pape Dame Ndiaye, puisque botte en touche reconnait que son gérant se trouve entre les mains de la police, mais il jure que c’est plutôt pour non-respect de la tenue des fiches de Police. Son gérant n’est pas impliqué dans cette affaire de mœurs. « Nous tenons des registres dans nos établissements et de façon hebdomadaire, nous devons remettre à la Brigade des mœurs des fiches des clients que nous avons enregistrés. Ces fiches doivent être conformes aux informations qui se trouvent dans nos registres », explique-t-il, précisant que c’est de là vient le problème. Son établissement a commis l’imprudence de ne pas présenter le registre aux policiers conformément à la loi. C’est ainsi que les flics sont descendus sur les lieux et embarqué le gérant pour non-respect de la tenue des fiches de police. « Quand j’ai appris qu’il a été arrêté, je suis allé remettre les fiches à la Police, mais le délit était déjà fait et j’ai essayé de négocier pour le faire libérer, mais sans succès », a-t-il ajouté. Il déclare être sidéré d’apprendre dans les média que la résidence Zeyna est impliquée alors que la politique de son établissement exclut toute location ç un mineur.