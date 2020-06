Scandales fonciers, Covid-19…Y’en a marre s’exprime

Le mouvement Y’en a Marre s’est exprimé, hier mercredi, sur l’actualité dans du pays. Le groupe d’activistes s’est exprimé sur la pandémie de covid-19 ainsi que les scandales fonciers.

« Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l’heure est grave », Ainsi parlait le Président de la République le 23 mars 2020 alors que le Sénégal comptait 71 malades sous traitement et 1561 personnes contacts suivis. Cela était présenté comme suffisant pour déclarer l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu sur l’étendue du territoire national, de 20 heures à 6 heures.

Le 02 mars déjà, le Sénégal enregistrait son premier cas de malade du nouveau coronavirus. Dans son discours à la nation du 03 avril, le Président avait encore insisté sur la gravité de l’heure en s’adressant à ses compatriotes en ces termes : « respectons les mesures édictées par l’état d’urgence. Limitons nos déplacements. Restons à la maison. Prenons, très au sérieux, cette maladie ».

Dans un entretien exclusif accordé à RFI et France 24 le 17 Avril 2020, le Président avait même émis la possibilité d’allonger la durée du couvre-feu de 3heures pour passer de 18h à 7h du matin au lieu de 20h à 6h. A cette date, le Sénégal avait 342 cas confirmés et 3 décès enregistrés.

Le 11 mai, alors que le Sénégal en était à 1886 cas positifs, 19 décès et 7182 contacts suivis par les Services de santé, le Président annonce un allègement du plan de contingence.

Il affirmait que « dans cette nouvelle phase qui va durer, non pas quelques semaines, mais au moins trois à quatre mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus ». Cette nouvelle option a été entérinée par le ministre de l’intérieur le 04 Juin suite à des protestations dans différentes villes du Sénégal contre les restrictions liées à l’état d’urgence et ses impacts sur certains secteurs de l’économie, notamment informel. Le couvre-feu est de mise désormais de 23 heures à 5 heures du matin. Les restrictions du transport inter-régions sont levées dans les conditions du couvre-feu. Les restaurants, les salles de sport et les casinos sont autorisés à rouvrir. Au moment où ces mesures d’assouplissement se prenaient, les autorités ont déclaré plus de 4.000 cas de contamination, dont 45 décès. Ces mesures d’allègement sont brandies comme étant l’expression d’un Président qui écoute son peuple. Pourtant, dans un passé récent, ce même peuple avait contesté différentes réformes et décisions sans réussir à faire bouger la position du Président. Cela a été le cas avec la dernière révision du code électorale avec sa loi sur le parrainage, l’affaire Petro-Tim, le dossier Khalifa Sall…

Tout se passe comme si, ces dossiers avaient plus d’enjeu pour le Président que celui de la Covid. Sinon, comment comprendre cette facilité à céder à la pression de la rue contre l’état d’urgence comparé à son opiniâtreté à faire passer la révision du code électorale, ne pas céder à la pression sur le dossier Petro-Tim et à manœuvrer pour le dossier Khalifa malgré toutes les interventions d’autorités religieuses et coutumières et en dépit des fortes contestations.

Cet assouplissement et les conditions dans lesquelles il a été décidé et mis en œuvre ont réconforté grandement ceux qui ne croient pas à l’existence de la covid. Ils y voient les manifestations les plus expressives de l’inexistence de la menace tant soulignée par l’Etat et les acteurs de la riposte. Il s’en est suivi un relâchement à tout point de vue par rapport au respect des consignes et à l’application des gestes barrières.

Le constat amer c’est que l’Etat a fait montre de tâtonnements réels dans la gestion de la covid, ce qui ne rassure pas les sénégalais et fragilise la lutte en exposant le pays davantage à la pandémie. L’organisation avortée de la réouverture des classe le 02 juin et les conséquences visibles du déplacement des enseignants à l’intérieur du pays en est une preuve.

Déjà, les premières dépenses liées à l’achat et la distribution de vivres avaient commencé à mettre en rude épreuve la riposte en sapant l’union sacrée qui en était l’un des éléments fondamentaux.

Il s’y ajoute les controverses autour de l’honorariat pour les anciens présidents du conseil économique social et environnemental, le contrat entre la Senelec et Akilee et les licences de pêche.

Les derniers scandales fonciers concernant le littoral et d’autres zones du pays en pleine pandémie et dans un contexte où la réforme foncière est au point mort, viennent renforcer l’idée que contrairement aux populations et les différentes forces vives engagées dans le combat contre la Covid 19, les décideurs profitent de la situation pour prendre des décisions inopportunes et suspectes.

Malgré les interpellations passées de Y en a marre et de plusieurs autres acteurs, il est inadmissible de constater encore aujourd’hui que :

-l’état d’urgence et la loi d’habilitation semble n’être que des prétextes pour contourner les principes d’éthique, de bonne gouvernance, de redevabilité et de contrôle de l’action publique ;

-les sénégalais ne sont pas encore édifiés sur les dépenses déjà engagées concernant l’achat et l’acheminement des denrées alimentaires;

-le comité de pilotage de la force Covid 19 mis en place prend des allures de faire valoir et ne garantit pas la transparence et le contrôle de la gestion des fonds dédiés ;

-les consultations organisées en grande pompe par le Président au début de la pandémie apparaissent comme une simple opération de communication de la présidence et non comme une volonté réelle d’impliquer les différents acteurs ;

En réaffirmant son engagement à se donner plus que jamais pour ce combat, Yen a marre appelle les sénégalais à :

-rester plus que jamais vigilants dans ce contexte où tout se passe comme s’ils sont laissés à eux-mêmes par les autorités face à la pandémie afin d’éviter une propagation générale du virus que nos structures de santé ne pourront pas contenir ;

-appliquer les mesures barrière (port de masque, distanciation, lavage des mains…) et ne pas être dans le relâchement qui pourrait être fatal, notamment pour les personnes âgés et les vulnérables ;

Y en a marre appelle les autorités à :

-cesser de profiter de la situation de la pandémie pour prendre des décisions aux antipodes de la transparence sur nos ressources et sur les différents dossiers concernant le pays ;

-se ressaisir pour maintenir le consensus national en faisant montre de transparence. Pour cela, il est important d’édifier les sénégalais sur les différents dossiers mentionnés qui font l’objet de débat aujourd’hui.

-surseoir à certaines transactions foncières le temps de reprendre et finir dans les meilleurs délais la réforme foncière bloquée depuis le dépôt du document de politique foncière par la Commission Nationale de Réforme Foncière sur la table du Président de la République ;

Y en a marre réitère son engagement dans la lutte pour la préservation du littoral et du patrimoine foncier sénégalais de manière générale dans toute l’étendue du territoire. Il réaffirme sa position sur la nécessité de préserver les ressources foncières, halieutiques, forestières, gazières, pétrolières… pour les sénégalais d’aujourd’hui et les générations futures.

« Il n’y a pas de destin forclos, il n’y a que des responsabilités désertées».

Fait aux Parcelles Assainies, Dakar, le 10 juin 2020