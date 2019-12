Schengen : Les demandeurs de visa payeront désormais entre 40 et 80 euros

A partir du 20 février 2020, de nouvelles règles seront en vigueur pour l’obtention du visa Schengen qui permet à son titulaire de voyager «dans 26 pays européens, dont 22 faisant partie de l’Union européenne», annonce le site «SchengenVisaInfo.com».

«Les nouvelles règles apporteront plusieurs changements aux procédures de demande de visa et amélioreront les avantages qu’il procure», précise-t-on. Parmi les modifications citées, des «frais de visa plus élevés», une «prolongation des périodes de dépôt des demandes», et des «formulaires de candidature électroniques dans la plupart des pays».

La publication précise aussi que, désormais, «les autorités représentatives de chaque membre de l’espace Schengen doivent être présentes dans chaque pays tiers pour ce qui est de l’admission des visas après le 2 février», mais aussi que les «voyageurs fréquents ayant déjà reçu des visas peuvent bénéficier de visas valides plus longtemps».

Ces changements sont dus à l’actualisation du «code des visas» par l’Union européenne, en mai 2018, «dans le but de renforcer la politique commune des visas tout en tenant compte des préoccupations en matière de migration et de sécurité».

A noter que le nouveau code «introduit également un mécanisme qui examine si les frais de visa doivent changer ou rester les mêmes tous les trois ans. Un autre mécanisme qui utilisera le traitement des visas comme levier sera également introduit, afin d’améliorer la coopération avec les pays tiers en matière de réadmission». Ainsi, «tous les demandeurs de visa Schengen qui déposent une demande de visa à partir du premier lundi de février 2020 seront soumis au nouveau code des visas Schengen» et «tous les pays Schengen, Lituanie comprise, l’appliqueront» à partir de cette date.

Concernant le prolongement des périodes de dépôt des demandes de visa Schengen, qui passe «de trois mois à six mois avant un voyage».

La carotte… et le bâton

Si «l’assurance voyage reste obligatoire pour les demandeurs de visa Schengen», il sera accordé «plus d’avantages pour les voyageurs fréquents» qui ont «une bonne situation économique dans leurs pays d’origine». «Les voyageurs qui se rendent fréquemment dans l’espace Schengen, qui ont également des antécédents positifs en matière de visas, c’est-à-dire qui ont utilisé légalement leurs visas précédents, qui ont une bonne situation économique dans leur pays d’origine et qui ont l’intention réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration de leur visa, pourront bénéficier d’un visa à entrées multiples valable cinq ans au maximum», ajoute la publication. Enfin, le site «SchengenVisaInfo.com» informe que «le nouveau code des visas prévoit l’utilisation du traitement des visas comme levier pour pousser les pays tiers à collaborer en matière de réadmission des immigrants clandestins». Si «la Commission (européenne) estime qu’un pays tiers ne coopère pas suffisamment, les ressortissants de ce pays peuvent être confrontés à des délais de traitement des visas plus longs et à des droits de visa plus élevés.

Les pays qui collaborent à cet égard se verront accorder des périodes de traitement de visas plus courtes, des frais de visa moins élevés et des visas valides plus longtemps».