Mouhamed Sahid Niasse, fils du défunt Sidy Lamine Niasse a rejoint son père. Il est décédé hier. Accompagné de son fils, Cheikh Omar NIASSE, de sa fille Aminatou NIASSE et du fils de l’imam ratib de Léona Niassène, Khalifa Araby NIASSE, Cheikh Ahmed Khalifa Niasse a été accueilli par le fils de son défunt frère Cheikh NIASSE et toutes la famille (Veuves, enfants, et compagnons) de Sidi lamine NIASSE.

