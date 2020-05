AUSTIN, TEXAS - NOVEMBER 02: Second place qualifier Sebastian Vettel of Germany and Ferrari celebrates in parc ferme during qualifying for the F1 Grand Prix of USA at Circuit of The Americas on November 02, 2019 in Austin, Texas. Dan Istitene/Getty Images/AFP

Sebastian Vettel va quitter Ferrari avec un arrière-goût d’échec Le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel va quitter Ferrari à la fin de la saison après avoir échoué à ramener un titre mondial à la Scuderia, le nom de son successeur aux cotés du Monégasque Charles Leclerc restant pour l’heure inconnu. « C’est une décision qui a été prise d’un commun accord par nous-mêmes et par Sebastian et les deux parties ont considéré que c’était dans leur meilleur intérêt. Cela n’a pas été une décision facile à prendre en raison de la valeur de Sebastian comme pilote et comme personne », a indiqué mardi Mattia Binotto, le patron de la Scuderia, dans un communiqué. « L’équipe et moi avons réalisé qu’il n’y a plus de désir partagé de rester ensemble au-delà de la fin de cette saison », a commenté pour sa part Vettel. Arrivé chez Ferrari en 2015 pour succéder à Fernando Alonso, Vettel n’aura pas fait mieux que l’Espagnol, en étant incapable, lui aussi, d’offrir un titre de champion de monde pilote à la légendaire écurie italienne. Le dernier à son palmarès pour les pilotes est celui du Finlandais Kimi Räikkönen en 2007 avec un dernier titre constructeur l’année suivante. L’Allemand a remporté ses quatre titres chez Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013) et compte à son palmarès un total de 53 victoires dont 14 pour Ferrari, un bilan relativement maigre au regard des ambitions et des moyens de la Scuderia. La porte est maintenant grand ouverte à toutes les supputations sur qui succèdera à Vettel chez les Rouges, un des volants les plus convoités de la F1. Le nom du sextuple champion du monde Lewis Hamilton, en fin de contrat chez Mercedes à la fin de la saison, a été avancé, mais le Britannique a laissé entendre ces dernières semaines qu’il resterait chez Mercedes avec qui il a remporté cinq de ses six titres mondiaux (2014, 2015. 2017, 2018, 2019). Sont aussi cités le plus souvent les noms de l’Australien d’origine italienne Daniel Ricciardo, actuellement chez Renault, de l’Espagnol Carlos Sainz (McLaren) ou de l’Italien Antonio Giovinazzi (Alfa-Romeo). Partager Facebook

