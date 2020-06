Seconde vague de contamination : L’Aibd, une équation           

Ils sont une trentaine de cas positifs issus tout droit de l’aéroport Blaise Diagne. Alors que, figurez-vous, les frontières restent encore fermées. Seuls des vols spéciaux sont autorités. Imaginons le schéma si jamais les frontières aériennes sont ouvertes. Le Sénégal risquerait un retour à la case-départ. Sauf si, bien entendu des mesures hardies de précaution sont prises dans le sens justement de casser ce mode de contamination.

A cet effet, il nous semble nécessaire de signaler que le contrôle de température à l’arrivée ne suffit pas. C’est cette première stratégie qui nous avait conduit à la propagation rapide de la Covid-19. On peut être testé négatif mais tant que la période d’incubation de 14 jours n’est pas épuisée, on est pas à l’abri d’une contamination.

C’est pourquoi, il est impératif, comme cela se fait ailleurs, de procéder à la mise en quarantaine systématique de toute personne qui debarque à l’Aibd. Seule cette mesure permettra d’obvier les erreurs du passé.

Et même dans ces conditions, l’ouverture des frontières pourra être envisagée même si le tourisme va, encore, en pâtir.

Aujourd’hui, les Sénégalais bloqués à l’extérieur du pays et au niveau des frontières-nord du pays ne peuvent pas ne pas etre secourus. Mais, dans le contexte de pandémie, tout risque doit être mesuré.

Dans le même ordre d’idées, les Sénégalais, nombreux qui sont bloqués au pays doivent être bénéficié de l’assistance nécessaire à leur retour dans leurs pays l’accueil. Car, leur situation est plus que préoccupante et certains d’entre eux ont même déjà perdu leurs emplois. Pis, les tarifs proposés actuellement sont au-dessus des moyens de beaucoup d’entre eux.

C’est pourquoi, une bonne partie des 12 milliards proposés à la diaspora aurait dû servir à subventionner ces billets de transport hors norme.

Grosso modo, notre riposte contre la Covid-19 doit être intégrée et globale. Car, si un seul des secteurs est négligé ou mal pris en compte, il va se répercuter sur les autres et annihiler les efforts.

Pour le moment, notre politique de riposte a pour ventre mou, cette implication optimale des populations par une approche intégrée. Or, tant qu’il en sera ainsi, la bataille ne sera pas gagnée d’avance. Le nombre de guéris fait presque le double de celui des patients sous traitement. Cet excellent résultat devrait être accompagné d’une bonne politique de prévention, ce qui, manifestement, fait défaut. Et pendant ce temps, le virus circule parmi nous et fait de plus en plus de décès.

Assane Samb