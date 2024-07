Secteur de l’habitat : Le projet « Akon City est il à l’agonie ?

Partager Facebook

Face à l’immobilisme du chantier, les autorités ont adressé une mise en demeure, menaçant de récupérer les terres concédées à l’artiste. Un avertissement qui pourrait sonner le glas de l’ambitieux projet de 6 milliards de dollars. Installé dans le village de Mbodiène, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, la vision grandiose du chanteur américain d’origine sénégalaise Akon semble se dissiper. Comme l’écrit Le Monde, « concédées en 2020 au chanteur américain d’origine sénégalaise Akon pour y construire une grande ville futuriste à son nom, ces terres broussailleuses devraient pourtant être un vaste chantier. »

Lancé en 2020 avec l’appui de l’ancien président Macky Sall, le projet « Akon City » promettait l’édification d’une ville futuriste . « A l’origine, le projet Akon City, dont le budget annoncé avoisinait les 6 milliards de dollars, promettait l’achèvement d’une première phase de travaux fin 2023, reportée à 2025 ».

Le 28 juin, « la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), rattachée au ministère du tourisme, avait adressé une mise en demeure à l’artiste », poursuit Le Monde. Un coup de semonce qui pourrait enterrer le projet pharaonique. Lors de son lancement en 2018, Akon City se voulait pourtant une cité ultramoderne « green et high-tech », avec tours futuristes, centres commerciaux démesurés, studios de cinéma, universités de pointe et même sa propre cryptomonnaie, « l’Akoin ». « Je veux que mes bâtiments ressemblent à des sculptures », lançait alors Akon, galvanisé par les comparaisons avec le blockbuster Marvel. Mais ce projet a vu son cours s’effondrer en quelques mois, passant d’une valeur de 0,15 dollar à 0,00035 dollar aujourd’hui, selon le site BitMart ». Et le financement du projet, annoncé à 4 milliards de dollars par la société KE International, n’a jamais été concrétisé, pourtant Akon a dépensé plusieurs millions sur fonds propres pour ce projet. Mais il n’a pas réussi à confirmer les promesses d’investissement alors qu’il n’est pas en mesure de tout financer seul. »

Autrement certains médias locaux n’ont pas hésité à évoquer une possible « escroquerie », même si rien n’a été démontré, note Le Monde. Face aux critiques fin 2023, Akon assurait que son projet était « en marche à 100 000% » et que les sceptiques « auraient l’air stupide ». Un an plus tard, le mirage d’Akon City semble bel et bien se dissiper dans les terres broussailleuses de Mbodiène. Comme l’indique Le Monde, « la demande d’hébergement pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 pourrait d’ailleurs pousser d’autres investisseurs à convoiter ces terres promises au chanteur, pour des projets sans doute moins ambitieux mais plus réalistes. »