Section de recherches de Colobane : Abdou Nguer convoqué demain

Abdou Nguer est convoqué demain à 15h à la section de recherches de Colobane. L’information a été donnée par lui-même.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le chroniqueur indique que sa convocation est liée à une récente déclaration qu’il a faite sur le décès d’Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il a expliqué avoir donné son opinion sur le communiqué du procureur de la République qui réfute les accusations selon lesquelles l’étudiant tué aurait subi des violences physiques.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com