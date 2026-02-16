Uploader By Gse7en
Section de recherches de Colobane : Abdou Nguer convoqué demain

16 février 2026 Actualité

Abdou Nguer est convoqué demain à 15h à la section de recherches de Colobane. L’information a été donnée par lui-même.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le chroniqueur indique que sa convocation est liée à une récente déclaration qu’il a faite sur le décès d’Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il a expliqué avoir donné son opinion sur le communiqué du procureur de la République qui réfute les accusations selon lesquelles l’étudiant tué aurait subi des violences physiques.

