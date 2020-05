SEDHIOU: LE COMMISSAIRE RELEVÉ DE SES FONCTIONS POUR ABUS DE POUVOIR

Le Commissariat urbain de la Police centrale de Sédhiou change de patron. Boubacar Bâ est relevé de ses fonctions et son remplaçant est même annoncé, en provenance de Louga, informe Sud Quotidien. Tout porte à croire que c’est la suite logique de ses relations heurtées avec les populations. Le dernier cas en date remonte à vendredi dernier, 1er mai, jour où il a incarcéré le maire de Bémet, Saloum Cissé, et PCA de l’OMVS parce que «mal garé». Auparavant, il avait des démêlées avec les techniciens de la santé, des guides religieux et certains citoyens ordinaires de la ville.

Tout est en effet parti de l’interpellation, vendredi dernier, suivie de la garde à vue du maire de Bémet Bidjini, Saloum Cissé, Président du conseil d’administration (PCA) de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Le vieil homme, âgé de 70 ans, déclare avoir été interpellé par le commissaire de la Police urbaine de Sédhiou, Boubacar Bâ, au motif qu’il s’est mal garé, au volant de sa voiture. Ce qui lui a valu, selon lui, l’incarcération de 14 heures à 22 heures et avec brutalité, a expliqué le diplomate sénégalais en poste à Nouakchott.