Selon sa mère, Edinson Cavani penche pour un transfert en Espagne

En fin de contrat avec le PSG en juin, Edinson Cavani penche davantage pour un transfert vers l’Espagne, selon sa mère.

Alors que les discussions s’emballent autour de l’avenir d’Edinson Cavani, en Uruguay notamment qui rêve de voir l’idole revenir au pays, la mère de l’attaquant parisien a dévoilé une tendance dans un entretien au quotidien sportif uruguayen Ovacion. « De nombreux clubs s’intéressent à lui. De tous côtés. Il ne sait pas où il ira et il reste trois mois. Il est temps de réfléchir, a expliqué Berta Gomez. Mais il ne pense toujours pas à rentrer en Uruguay. Aujourd’hui, il pense à rester en Europe, et l’Espagne lui plaît le plus. Mais il y a beaucoup de clubs derrière lui. »