Destitution: Donald Trump acquitté

Les membres du Sénat américain ont voté en faveur de l’acquittement du président Donald Trump à l’issue de son procès en destitution. Il est accusé d’abus de pouvoir et d’entrave au Congrès. Mitt Romney a été le seul républicain à voter en faveur de la condamnation du président. Le leader des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a indiqué que l’acquittement du Président Trump était »sans valeur » parce que les républicains avaient refusé d’autoriser l’audition des témoins au procès. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, a déclaré que les accusations contre M. Trump étaient le résultat »d’une chasse aux sorcières démocrate et étaient fondées sur des mensonges ». Les procureurs n’ont pas obtenu la majorité des deux tiers du Sénat nécessaire pour condamner M. Trump et le démettre de ses fonctions.