Sen’eau: Trois agents tués dans une explosion

Trois agents de la société Sen’Eau ont trouvé la mort dans l’explosion d’un ouvrage dans le département de Mbour. Les victimes s’activaient sur un chantier à Joal (32 km de Mbour) au moment de l’explosion et seraient mortes noyées du fait de la forte pression de l’eau. Les victimes Djiby Deme, Djiby Sy et Babacar Ndiaye, sont âgés entre 23 et 42 ans. La gendarmerie a ouvert une enquête.