Sénégal : 700 doses de chloroquine disponibles pour le traitement de la maladie de Covid 19

Le Sénégal dispose encore de 700 doses de chloroquine pour le traitement de la maladie de Covid 19. C’est le Directeur de la Pharmacie et du Médicament, Pr. Yérim Mbagnick Diop qui donne l’information, dans l’édition du jour du quotidien national, le Soleil. Selon le pharmacien en chef, cette quantité peut, pour le moment, permettre de tenir. Il justifie son propos par le fait que le Sénégal, à la date du 8 avril, compte une centaine de patients du coronavirus, sous traitement. En plus, il a informé que un autre stock supplémentaire (environ 3000 doses) sont en route. Au Sénégal, le traitement à base de chloroquine des patients atteints du coronavirus a été entamé depuis quelques semaines et le professeur Seydi, chef du service des maladies infectieuses, s’est dit satisfait des résultats obtenus jusqu’ici.