Sénégal-Guinee-Bissau à Ziguinchor :La Fédé désavoue Aliou Cissé

Le sélectionneur des « Lions » avait émis le souhait de voir le match Sénégal vs Guinée Bissau en mars prochain, se jouer au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Mais le vœu Aliou Cissé risque de ne pas être exaucé.

Pour cause, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui prend fortement appui sur le stade Lat Dior de Thiès, estime que ce stade abritera bel et bien la 3e journée des éliminatoires de la Can-2021 opposant le Sénégal à la Guinée Bissau, en lieu et place du stade Aline Sitoe de Ziguinchor, pressenti par le sélectionneur national.

Aline Sitoe pas homologué, le président de la Fsf, Augustin Senghor se prononçant sur cette requête du coach Cissé, écarte toute possibilité d’y jouer, parce que le stade n’est pas homologué pour une compétition internationale.

Poursuivant son argumentaire, le président Augustin Senghor sur la Rfm, explique que « le Sénégal n’a pas saisi la Caf afin d’entamer la procédure. Même si, poursuit-il, l’objectif est de rapprocher l’Equipe nationale des régions. Et, si le vœu d’Aliou Cissé était exaucé, les Fédéraux seraient face à de nombreuses préoccupations. Comme l’état de la pelouse, les gradins qui sont dans un piteux état, la lumière catastrophique…

