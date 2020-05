Sénégal: Le Covid-organics validé

Le Pr Daouda Ndiaye qui dirige le Comité scientifique de recherche sur l’utilisation du Covid-Organics malgache, du nom de ce médicament à base de l’Artemisia, a donné un avis favorable.

Le protocole de recherche, qui a été amendé par une quinzaine d’experts et spécialistes, a été remis, ce jeudi, au ministère de la Santé Santé, plus précisément au Comité national de gestion des épidémies. Les doses, réceptionnées lundi dernier, ont été transmises à la Direction de la pharmacie et du médicament pour des études. En attendant, l’État a discrètement recensé tout le stock d’Artemesia disponible sur le sol sénégalais.