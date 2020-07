Sénégal : « Les gesticulations simiesques de nos hommes politiques nous ramènent à la préhistoire et donnent la nausée à tous citoyens »

De la gestion du fait politique, le professeur Cheikh Anta Diop disait avec raison, nous le citons : « La politique au sens le plus noble du terme doit être accompagnée, précédée d’une culture d’esprit sinon on aboutit tous à une catastrophe ».

Ce qui se passe présentement dans notre pays le Sénégal et ce, depuis fort longtemps il faut l’avouer mais qui semble avoir atteint son paroxysme ces temps-ci est désolant. Les gesticulations simiesques de nos hommes politiques nous ramènent a la préhistoire de la civilisation humaine, où l’homme ne s’étant pas encore sédentarisé, les clans se disputaient férocement la nourriture.

Ce qui se passe présentement donne la nausée à tout citoyen conscient. La culture citoyenne, la vision, la raison raisonnante, la sérénité, en un mot seul la vertu semble absentes du jeu politique. Or, comme le disait Hamilcar Cabral : « quand tout est flou, il faut revenir à la sagesse ». Celle-ci aujourd’hui semble évanescente. Tout est violence, ambition malsaine démesurée.

Tout est politique, pouvoir. La nourriture qui est synonyme de pouvoir est l’objet de toutes les ruées, de toutes les convoitises et toutes les stratégies sont bonnes pour s’en approprier, s’en approcher ou le conserver. Les coups de semonces, l’ingéniosité médiatique et/ou organisationnelle, les invectives. Les murailles idéologiques ou matérielles de défense semblables aux remparts des châteaux forts du moyen Age. Rien n’est laissé au hasard dans cette sarabande politique infernale.

Et le peuple dans tout cela ? Ce peuple dont on dit que c’est pour lui qu’on se bat, qu’on lutte contre des lois jugées injustes. Ce peuple dont on veut l’émergence, quel contenu lui donne-t-on ? Quel encadrement culturel, économique scientifique pour ce peuple ? Que l’on nous dise surtout pas que c’est à travers quelques émissions radiophoniques et/ou télévisés qu’on a pu et su faire le travail d’éducation, d’encadrement en profondeur pour réveiller le bâtisseur de nation, le génie créateur qui sommeille chez le peuple.

Le peuple, l’unique référentiel suprême dans ce bas monde est encore à notre écoute. Messieurs les acteurs politiques et de la société dite civile, comme quoi il y a loin de la coupe aux lèvres.

Pape Amadou Fall