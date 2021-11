Sénégal- Luxembourg: Le ministre Amadou Hott a reçu Franz Fayot

Le Sénégal a organisé ce Mardi au CICAD, la 15e Session de la Commission de Partenariat Sénégal-Luxembourg sous la présence du ministre de l’économie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott et de son homologue Monsieur Franz Fayot, Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg accompagné d’une très forte délégation.

La cérémonie d’ouverture de la 15e Session de la Commission de Partenariat Sénégal-Luxembourg s’est tenue ce Mardi au CICAD. Une rencontre devenue régulière depuis 2002 et tenue alternativement au Luxembourg et à Dakar et qui encore une fois, est une occasion d’apprécier la mise en œuvre de du Programme Indicatif de Coopération affirme le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Amadou Hott lors de sa déclaration.

Selon le ministre, cette rencontre de haute haute factures est aussi une occasion d’identifier les principales contraintes et de formuler des recommandations, pour plus d’efficacité. Tout en saisissant cette opportunité pour exprimer ses vœux de succès à l’endroit de Son Excellence Monsieur Georges TERNES, nouvel Ambassadeur du Luxembourg à Dakar. Le ministre en remerciement ses éminents invités a tenu a leur assurer la disponibilité de l’Etat du Sénégal à poursuivre le travail important entamé avec son prédécesseur Madame Nicole Bintner, premier Ambassadeur du Luxembourg Résident en Afrique.

“Par la même occasion, je voudrais réitérer notre profonde gratitude pour les contributions remarquables de votre pays, à travers le 4ème Programme Indicatif de Coopération (PIC IV) au financement du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP 2A) à hauteur de plus de 50 milliards de F.CFA.” informe Amadou Hott.

Il faut noter cette coopération bilatérale a permis de bâtir un véritable socle sur lequel repose un partenariat fructueux et reflétant, à sa juste valeur, les relations exemplaires entre nos deux pays selon le ministre sénégalais de l’Economie. A titre illustratif, les domaines de coopération qui mettent l’atteinte des « ODD » au centre de nos préoccupations communes, constituent une valeur ajoutée inestimable tirée des innovations majeures introduites dans notre Programme de Coopération, notamment la « modalité de l’exécution nationale »

Pour bien comprendre les retombés de cette coopération, Amadou Hott a bien expliqué que cette démarche inclusive a permis de mettre en place tous les dispositifs et outils nécessaires à la consolidation de l’approche programme et de sa modalité d’exécution nationale avec une forte appropriation des mécanismes convenus entre les parties, notamment dans des domaines stratégiques de la santé, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sur la période 2018-2022.

“C’est pourquoi, le Gouvernement du Sénégal apprécie beaucoup les contributions remarquables du Luxembourg à la riposte contre la Covid-19 en mettant à disposition, à un moment crucial, des respirateurs mobiles et d’autres moyens pour le SAMU National” annonce t-il.

Juste rappeler que cette rencontre coprésidée par Monsieur Amadou HOTT, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, et Monsieur Franz FAYOT, Ministre de la Coopération et de l’Action Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, a été consacrée à l’examen des résultats globaux de la mise en œuvre de notre Programme Indicatif de Coopération (PIC) 2018-2022. Les secteurs couverts par le PIC 2018-2022 sont regroupés autour de deux axes majeurs que sont : (i) la formation professionnelle et l’insertion socio-professionnelle et (ii) la santé et la protection sociale.

Ce PIC IV bénéficie d’un budget indicatif d’environ 50 milliards de Francs CFA pour la période 2018-2022 et entre en droite ligne des appuis prioritaires du PAP2A du Plan Sénégal Émergent.