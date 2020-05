SENELEC-AKILEE: L’IGE, L’ARMP, L’OFNAC ET LA COUR DES COMPTES SAISIS

Faisant suite à sa déclaration en date du 28 avril 2020 sur la problématique du contrat entre Senelec Sa et Akilee Sa (187 milliards de Fcfa), le Syndicat des Cadres de Senelec (SYCAS) a officialisé la saisine des organes de contrôle de l’Etat. Ainsi le Sycas a saisi hier l’Ige, la Cour des Comptes, l’Armp ou l’Ofnac dans l’intérêt d’élucider ces questions afin de lever tout équivoque et de rassurer tout un chacun sur les véritables enjeux et défis. Les cadres disent exiger aux organes de contrôle de l’Etat « d’assurer la plénitude de leurs responsabilités en déclenchant les missions appropriées et relevant de leurs prérogatives. » « Le processus de transparence se poursuit au niveau de ces dits organes qui seront, tout aussi comptables, devant le peuple en cas d’inaction de leur part. «