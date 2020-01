Senelec: Un agent arrêté pour…

Licencié de son poste, M. B, ancien agent de la Senelec, affecté durement par le chômage, a décidé de s’adonner à l’escroquerie. Son manège consiste à faire le tour des maisons à Guédiawaye dans une tenue de la Senelec et muni d’une carte professionnelle pour rançonner d’honnêtes citoyens en les menaçant de couper l’électricité. A la longue, certaines populations, dépitées de ses agissements, se sont rendues à la Police pour le dénoncer. Et la suite ? M.B est arrêté par la Police et déféré au parquet depuis vendredi dernier, pour usurpation de fonction et escroquerie.