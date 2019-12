Senelec: »Wara » blanchit Makhtar Cissé

L’ancien directeur général de Senelec et actuel ministre de l’Energie peut pousser un immense ouf de soulagement. Pour cause, au terme d’une autopsie de sa gestion de la Société nationale d’électricité, West africa rating agency (Wara) blanchit Mouhamadou Makhtar Cissé. En effet, selon SourceA, dans la publication de la seconde notation, ‘’Wara’’ assigne à Senelec la notation de long terme de «A-», en grade d’investissement, tandis que sa notation de court terme est «w-3». Bref, «la perspective reste stable». Et, pour ceux qui ne le savent pas, «la note de Senelec de «A-» est, donc, trois crans au-dessus de la note acceptée par le Crepmf pour émettre des titres obligataires sans garantie», si l’on se fie à l’Agence de notation.