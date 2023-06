Séries de violences et décès : La Plateforme des Femmes Cadres de Benno Bokk Yakaar appelle au calme et à une conscientisation citoyenne

Face aux violences et aux manifestations qui touchent le Sénégal, notre engagement citoyen est plus que jamais nécessaire. Nous, les Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle avec tristesse, nous inclinons devant les morts, prions pour le repos de leurs âmes et présentons nos condoléances aux familles endeuillées. Toutefois, nous condamnons fermement l’anarchie et la destruction des biens publics et privés qui ne sauraient être justifiés.

Nous appelons tous les acteurs à faire preuve de responsabilité et de civisme dans leurs actions tout en demandant aux parents de garder au près d’eux leurs enfants.

Le Sénégal est un pays de valeurs qui se construit autour de la solidarité, du respect des différences et de la tolérance. Nous ne pouvons accepter que nos désaccords conduisent à la destruction de nos biens communs et au chaos dans nos villes.

Nous soutenons les Forces de Défense et de Sécurité à travers les Ministres Messiers Antoine Félix Abdoulaye Diome et Sidiki Kaba et encourageons la Justice à poursuivre fermement les auteurs de violence et de destructions et compatissons avec tous ceux dont les biens ont été détruits par des brigands.

En tant que citoyens, nous devons faire entendre notre voix, mais avec mesure et respect. Nous devons être conscients de nos droits et devoirs, et ne jamais oublier que la paix, la sécurité et le développement ne peuvent être atteints que dans un climat apaisé de confiance et de respect mutuel.

Aussi, nous, les Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle appelons à la mobilisation et à la défense de nos valeurs, de notre patrimoine et de notre avenir commun. Nous réaffirmons notre engagement et notre soutien à son Excellence le Président Macky Sall.

Fait à Dakar, le 03/06/2023

La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle

Communiqué de Presse N°31