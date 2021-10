Serigne Babacar Sy: Le gardien du temple

Serigne Babacar Sy est né à Saint-Louis en 1885. Appelé affectueusement Mbaye Sy par ses intimes et ses talibés, il était le deuxième fils de Seydi El Hadji Malick Sy et de Sokhna Rokhaya Ndiaye. Ayant succédé à son père en 1922, il a toujours défendu, avec énergie et dévouement, l’Islam, la «Tarikha» et les «dahiras».

Guidé par sa droiture, sa sincérité et sa foi, Serigne Mbaye Sy a su se forger un destin de meneur d’hommes. Formé par son père et armé des plus belles vertus, guide religieux exemplaire, Serigne Babacar Sy a su façonner les croyants à l’image du Prophète Mouhamed et dans la « Tarikha » Tidiane.

En effet, les contemporains et ceux qui ont visité son œuvre après, sont unanimes à dire que Serigne Babacar Sy était un fin lettré, un poète au talent rare, un spécialiste de la Tajwiid (bonne diction en lecture), un « Tafsir » (exégète) du saint- Coran. Dans la pratique, il a toujours privilégié l’orthodoxie en matière de mise en œuvre de la Charia, de la Sounah et des préceptes de la Tijania, dont il était un rempart infranchissable. Elevé dans un milieu essentiellement religieux, Serigne Babacar Sy se distingue comme un fin lettré, d’esprit ouvert et tolérant, mais aussi un croyant fervent. Seydi Ababacar Sy, deuxième fils d’El hadji Malick Sy, recueille la succession de son père le jour même du décès de celui-ci, le 27 juin 1922, alors qu’il avait 37 ans. Il sera à la mesure de la charge par son immense savoir étayé par un Wilaya (sainteté) que tous ses contemporains lui ont témoigné.

Son autorité est reconnue par tous les Moukhadames qui voient surtout, en sa personne, l’héritier de baraka du vénéré El hadji Malick Sy. Convaincu du caractère spirituel de sa mission de chef de confrérie islamique, c’est sous son khalifat que les dahiras (cercles de fidèles) dont le premier s’appelait «Dahiratoul Kirâm tidianiya», seront créés dans les années 20. Donc, c’est à lui que toutes les confréries doivent cette trouvaille qui a rapidement fait des émules.

Les « Dahiras » sont des entités à vocation éducationnelle, de solidarité, d’entraide, de fraternité en Islam qui, de nos jours sont des milieux de culture, d’éducation et de formation islamiques. Cette approche a vite fait de s’imposer comme un outil performant au service de l’Islam au Sénégal et ailleurs. A sa mort, le khalife Ababacar Sy laissera une confrérie puissante par le nombre de ses adeptes. Le 25 mars 1957, il est rappelé à Dieu, à son domicile de Tivaouane, à l’âge de 72 ans.

Sidy THIAM