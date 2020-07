L’apparition, hier, de la première Dame Marième Faye Sall, continue de faire jaser.Sa sortie a l’heur de faire mentir les rumeurs les plus folles sur sa supposée maladie tant médiatisée. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Serigne Khassim Mbacké, a lourdement chargé les détracteurs de » Koor Macku » : »Hier, tout le monde a pu constater et a vu de leurs propres yeux la première Dame de la République du Sénégal Marième Faye Sall en compagnie du Président Macky Sall.Ils s’étaient rendus dans un foirail de Dakar pour payer des moutons pour la fête de la Tabaski.Ainsi, ceux qui criaient sur tous les toits sa supposée maladie et son transfèrement dans un centre hospitalier de Tunisie, ont eu la surprise et la honte de leur vie.Leurs mensonges crus viennent , ainsi, d’être dénichés .Mai tenant, les menteurs peuvent se taire », a dit avec rage le petit- fils de Serigne Touba. Serigne Khassim Mbacké, de poursuivre : »Même si l’information s’ avérait vraie, le peuple devrait prier pour elle et non faire la publicité de son mal. C’est un être humain comme tout le monde.Elle peut tomber malade.Madame Marième Faye Sall est au service exclusif des couches déshérités. On doit être fier d’ elle ».Le jeune guide religieux de vanter les efforts du Président Macky dans la guerre contre le Coronavirus ou Covid-19: » Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall a pris toute la mesure de la problématique. Il a su organiser la résilience de nos populations en dégageant des actions fortes. On doit le féliciter et l’ encourager pour toutes ces mesures hardies », a – t-il fait savoir .