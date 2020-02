Serigne Mbacké Ndiaye : «Moi, opportuniste… »

Taxé d’être opportuniste, Serigne Mbacké Ndiaye préfère en rigolé. «Cela ne me fait ni chaud ni froid », a-t-il martelé sur le plateau de « Grand Oral » de Rewmi Fm, de ce samedi.. Il rembobine : «J’ai deux censeurs dans ma vie : ce sont mes enfants et ma famille… » « Quel est l’homme politique qui n’a jamais changé de parti politique », se demande-t-il. « Le seul homme politique que je connais est Ousmane Tanor Dieng », dit-il, répondant à sa propre question. «Kou la tere ndeki mou ngi si liko nekh», déclare-t-il. Quid de son train de vie et de celle des ministres et Dg ? L’ancien porte parole de Wade donne son avis : «Si j’ai envie de prendre un bus je le prends, si je veux prendre un taxi, je le prends. La preuve, en venant ici à Rewmi Fm, j’ai conduit mon propre véhicule alors que j’ai deux chauffeurs. à ma disposition ……..»