Serigne Mountakha: « Le Covid-19 est une créature de Dieu »

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha fait preuve de fatalisme face à la pandémie du Covid-19. Pour le guide religieux, la «maladie ne décide pas de tout.» «S’assembler avec un malade ne signifie pas forcément que la contagion se fera. Dieu nous exhorte de fuir le mal pour aller vers le bien. Ayons confiance en Dieu et rappelons-nous que seul Lui est maître des lieux. C’est Lui seul qui décide de tout, de nos vies. C’est Lui qui choisit les personnes qui tomberont malades et celles qui seront épargnées par cette pandémie. Cette maladie ne décide pas de tout. C’est une créature de Dieu », déclare le guide religieux, repris par Walfadjri. Il poursuit : « Tout ce qui arrive à la personne est juste la résultante de la volonté de Dieu. Ce ne veut pas dire que ne devons pas prendre aucune précaution. La prière est notre principale arme et nous ferons mieux de l’utiliser sans modération. Quand l’homme n’a plus de possibilité de s’extirper des griffes du mal, il peut toujours compter sur son créateur pour voir le bout du tunnel », recommande le khalife.