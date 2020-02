Serigne Mountakha ne veut plus voir Sokhna Aida

Il n’y aura plus de tête-à-tête encore moins de rencontre entre Sokhna Aïda Diallo et Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Le khalife des Mourides a demandé à la troisième épouse du défunt Cheikh Béthio Thioune de désormais se limiter à Serigne Cheikh Saliou Mbacké qui est, a priori, son guide spirituel, pour effectuer ses ziars, Serigne Mountakha serait très fâché contre Sokhna Aïda à qui il avait sommé de rectifier ses comportements, mais il semble que les choses n’ont pas évolué comme souhaité, rapporte Dakaractu. Des gens sont venus lui dire qu’ils ne laisseront pas cette dame saper son œuvre à la tête de la communauté. Il a tout fait pour les raisonner et tempérer leur colère, mais c’est presque vainement qu’il aura essayé de le faire. C’est alors qu’il a décidé de trancher la poire en deux. Que Sokhna Aïda Diallo se limite, dorénavant, à effectuer ses ziars auprès de Serigne Cheikh Saliou qui viendra faire les siens auprès de sa personne.