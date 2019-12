Serigne Saliou Mbacké : Voilà 12 ans qu’il nous quittait

28 décembre 2007, 28 décembre 2019. Voilà 12 ans, que disparaissait Serigne Saliou Mbacké. Né à Diourbel le 22 septembre 1915 Serigne Saliou Mbacké, a été rappelé à Dieu à Touba, le 28 décembre 2007. Il est devenu khalife général des Mourides suite à la disparition de son aîné, Serigne Abdou Khadre, en 1991.

Une disparition qui a plongé la communauté musulmane et celle mouride en particulier mais aussi le pays tout entier dans l’émotion. En effet, le guide Serigne Saliou Mbacké était très aimé et respecté de ses contemporains à cause de son mode de vie simple qui faisait de lui le parfait ascète et soufi. C’est ce qui avait amené le dernier fils de Serigne Touba sur terre, et cinquième khalife de son vénéré père, à se situer sur une ligne politique neutre pendant dix-sept ans de khalifat, malgré les visites fréquentes pour le ‘consulter’ de Me Abdoulaye Wade, élu président de la République en 2000.

De fait, Serigne Saliou est toujours resté proche de ses talibés, des Daara et de ses champs, notamment celui de Khelcom, une exploitation agricole de près de 45 mille hectares que lui avait offert le président Abdou Diouf. Serigne Saliou Mbacké a mis en valeur d’autres périmètres agricoles comme à Got, Ndipandal, Ndiouroup et Khabane. D’ailleurs, l’historiographie mouride raconte qu’avant de devenir le guide moral de la Mouridiya, le successeur de Serigne Abdou Khadre avait l’habitude d’apporter les produits de ses récoltes en offrandes (Adiya) chez le khalife général des mourides.

Durant son magistère Serigne Saliou a achevé les travaux de l’université islamique et la rénovation de la grande mosquée de la ville de Cheikh Ahmadou Bamba Touba. Les fils les plus connus de Serigne Saliou sont : Serigne Cheikh, l’actuel khalife de son père et Serigne Moustapha Saliou. Et c’est Serigne Mouhamadou Lamine Bara Ibn Falilou Mbacké qui a pris le khalifat. C’est le fils de Serigne Fallou Mbacké, El Hadj Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, sixième khalife général des mourides, qui a ouvert l’ère des petits-fils.