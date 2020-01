SERIGNE SALIOU THIOUNE A AIDA DIALLO : «JE SUIS LE KHALIFE DE CHEIKH BETHIO … »

Serigne Saliou Thioune effectue une tournée en Europe, dont l’objectif est, pour reprendre ses propos, de clarifier les « non-dits.»

Sur la succession de son père, il rappel à l’ordre les thiantas réfractaires et Sokhna Aida Diallo. « Je suis le Khalife de Cheikh Béthio et si quelqu’un d’autre s’en réclame, il doit en connaître les raisons », recadre-t-il, dans un entretien avec l’OBS…

Pour les disciples réticents, Serigne Saliou Thioune les exhorte à rentrer dans les rangs conformément au « Ndigueul » du khalife Serigne Mountakha. « J’ai succédé à mon père, je n’ai cessé de leur tendre la main. Il y a sûrement des non-dits dans leur réticence, mais ils auraient dû suivre le Ndiguel (la consigne) du Khalife qui leur a demandé de rentrer dans les rangs », a-t-il précisé.

Il rembobine : « Mon souhait, c’est qu’ils viennent à nos côtés pour que l’on travaille ensemble, mais s’ils choisissent d’autres voies, ils n’ont qu’à y aller. Je n’ai plus le temps pour les polémiques de bas étage. Je suis dans mon rôle et je ne quémande pas de taillés. Je ne demande à personne de faire de moi son guide. Ceux qui sont à mes côtés me suffisent largement. »