Seuls 60 urgentistes au Sénégal

Malaise, entorse, une urgence à l’hôpital…Quelques soient les maux, c’est à l’urgentiste que le patient doit la vie. Seulement voilà, ces anges n’ont aucun statut propre à leur rang alors que notre pays ne compte qu’environ 30 spécialistes sur l’étendue du territoire national.

Des urgentistes, le Sénégal en compte peu. Sur 14 régions, seulement 6 en ont. Pour le reste, c’est un désert médical. C’est en tout cas le diagnostic du Dr Boubacar Signaté, médecin urgentiste de Sos médecin Sénégal. Il évalue, dans Senenquête, la situation en ces termes : « une vingtaine sont diplômés et sont en activité sur le territoire, 25 sont en cours de formation de médecine d’urgence, mais n’ont pas encore fini. Les autres doivent soutenir leurs mémoires».

Selon toujours le spécialiste, « s’il y a des urgentistes dans les régions comme Kaffrine, Louga, Ziguinchor, Thiès, Saint-Louis et Dakar, dans la capitale, certains services d’accueil d’urgence ne sont pas encore lotis. » Et ce n’est pas tout, poursuit-il.

« La formation n’est pas attractive. Et les raisons sont nombreuses : Pas de bourse de spécialisation, pas de statut pour le métier, pas de plan de carrière pour les médecins. Paradoxal non ? », s’interroge-t-il. En ce qui concerne la formation du personnel, elle est toute récente. Et, celle-ci se faisait à l’étranger. « Autant vous dire combien la formation est le cadet des soucis des autorités sanitaires », souligne l’urgentiste. Un autre bémol que relève Dr Faouma Bah Yakhie : « beaucoup ne sont pas des sénégalais. Ce sont plutôt des étrangers »

Ces lacunes sont à l’origine de la naissance du Cercle des amis des urgentistes du Sénégal (Cause). Une association qui se bat pour que les médecins urgentistes soient aux mêmes pieds que leurs autres collègues avec qui ils ont fait le même parcours à la fac de médecine. Car d’après Dr Signaté, « l’urgentiste est considéré comme un généraliste qui gère une sorte de secrétariat médical amélioré ». Pour l’heure, leur combat est unique : obtenir un statut propre à leur rang pour avoir un meilleur plan de carrière. « Une des conséquences directes de l’absence de statut d’urgentiste c’est qu’au niveau de la nomenclature des actes médicaux, les honoraires de l’urgentiste ne sont pas remboursés comme ceux d’un spécialiste. Si je vous facture une visite, votre assurance vous remboursera comme une visite chez le généraliste. », Explique-t-il. Chargés d’orienter le patient vers le service concerné en fonction de sa pathologie, ces hommes et ces femmes gèrent des cas d’urgences délicats. Du coup, ils travaillent sous une énorme pression car il leur faut dresser des diagnostics rapides justes. La vie des patients repose essentiellement sur leur compétence.