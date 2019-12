People stand outside the Dakar courthouse on July 21, 2015 as the trial of former Chadian dictator Hissene Habre on charges of crimes against humanity was adjourned until September 7 to allow defence lawyers to prepare their case. The trial, seen as a test case for African justice, had opened on July 20 in a special court in Dakar, a quarter of a century after his blood-soaked reign came to an end. AFP PHOTO / SEYLLOU

SEXTAPE A TOUBA : LA FILLE D'UN CONSEILLER MUNICIPAL PUBLIE LES PHOTOS DE L'EX-COPINE NUE DE SON MARI 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, c'est la peine que risque un conseiller municipal à Touba, sa fille et d'autres prévenus. Il leur est sont reproché d'avoir publié sur WhatsApp les photos de la fille, nue, d'un Khalife. Une rocambolesque affaire de mœurs a été jugée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Au banc des accusés, il y avait S. A. Mbacké, fille d'un conseiller municipal à Touba. Elle est poursuivie pour accès frauduleux dans un système informatique, de collecte illicite et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. S'agissant des faits, la partie civile, Sokhna, fille du khalife actuel de S. A. M., a eu la surprise de sa vie quand elle a su que des photos d'elles, nue, étaient en train de circuler sur le réseau social WhatsApp. Entendue à l'enquête, elle a soutenu que les auteurs de cet acte ignoble ne sont personnes d'autres que S. A. Mbacké, femme de son ex amant, et sa meilleure amie A Gueye. Entendue, S. A. Mbacké a révélé qu'alors qu'elle était en train de fouiller le compte Facebook de son mari, elle a trouvé des photos obscènes de la plaignante. Surprise, dit-elle, elle a envoyé lesdites photos à sa meilleure amie. Cette dernière, par peur que sa copine ne commette l'irréparable, a transféré ces images à son père pour qu'il la rappelle à l'ordre. Ce dernier, à son tour, transmet les images à deux de ses amis. C'est ainsi que les images ont fait le tour du monde. A la barre, la mise en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, expliquant qu'elle n'avait pas l'intention que cette affaire prenne cette ampleur. » Mon mari se connectait sur mon téléphone. A son retour d'Argentine, il m'a rendu l'appareil sans pour autant se déconnecter. C'est ainsi que j'ai vu les photos qui étaient envoyées depuis 2013. La partie civile réclame 500 millions A cause d'elle et d'une de ses sœurs, une tante a divorcé de son époux. J'ai un grand regret, surtout en ce qui concerne mon père qui est là par ma faute », a-t-elle dit. Interrogée à son tour, A. G a renseigné qu'elle a toujours condamné l'attitude de son amie. La preuve, elle a transféré les photos au père de la principale prévenue afin que celui-ci puisse parler avec elle. A la barre, le conseiller municipal a dit avoir envoyé ces images à ses deux amis pour uniquement se rassurer sur l'identité de la fille sur les photos qui se trouve être la fille de son guide religieux. Guide avec lequel il avait un différend qui a été réglé récemment, avant que cette affaire n'éclate. Invité à faire sa plaidoirie, l'avocat de la partie civile a réclamé 500 millions de nos francs. » Ma cliente doit se faire examiner par un psychologue. De ce fait, nous réservons nos intérêts pour le préjudice moral », a expliqué la robe noire. Avant de poursuivre : » la vie de ma cliente a été complétement détruite. Les faits sont banalisés alors que ça ne devrait pas être le cas. Elle à l'âge de se marier et d'enfanter. Pourquoi les Sénégalais sont-ils méchants ? Ils ne cherchent qu'à fouiller dans les béthios et les slips », s'est offusqué Me Ly. Le parquet a pris la balle au rebond arguant que les faits sont constants. Ainsi, a-t-il requis 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, à l'encontre des prévenus. Pour terminer, les avocats de la défense ont plaidé pour la relaxe de leurs clients. Car, indiquent les robes noires, c'est la partie civile qui est à l'origine de tout cela. « Je n'essaie pas de dédouaner les prévenus, mais la partie civile est une briseuse de ménage. Elle a cette réputation. Elle a bravé plusieurs interdictions du khalife. Et ma cliente a agi comme une femme qui a eu la surprise de sa vie », a dit l'avocat. Toutefois, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 26 décembre prochain. Cheikh Moussa SARR

