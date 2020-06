Sextapes à Dakar : Aveux complets du cerveau de 19 ans

Un jeune de 19 ans, identifié comme le cerveau dans l’organisation des sextapes tournées à la Cité Keur Gorgui et aux Maristes, est passé aux aveux devant les enquêteurs.

Les vidéos de ces orgies sexuelles impliquant des mineurs -filles et garçons- ont été largement diffusées sur Instagram.

Le présumé cerveau, répondant au nom de Malick, aurait reconnu les faits, non sans mouiller les gérants des résidences où ont été tournées les scènes: «Oui, ils étaient bien au courant. Pour l’appartement de la Cité Keur Gorgui, le gérant me connaît bien, car, à plusieurs reprises, il m’a loué des appartements. C’est la raison pour laquelle il mettait à ma disposition un appartement sans me demander ma carte d’identité. D’ailleurs, je n’en ai même pas. À propos de l’appartement de la Résidence Zeïna aux Maristes, c’est le nommé Mansour D. qui donnait un justificatif, mais il a 17 ans», s’est-il confié.

En interrogatoire, le jeune Malick, a admis avoir perdu le contrôle de la situation quand d’autres vidéos ont été ajoutées aux siennes: «Nous avons été dépassés par les événements. Ces jeunes que l’on voit sur les vidéos, je n’en connais aucun. Ces vidéos ont été ajoutées à nos Lomotifs publiés sur Instagram», s’est-il confessé.