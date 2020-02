Seynabou Ndiaye écope de 20 ans de travaux forcés

Seynabou Ndiaye a écopé de la lourde sentence : elle est condamnée à 20 ans de travaux forcés pour avoir infligé des sévices corporels aux deux filles de son époux âgées de 3 ans et 5 ans, au moment des faits, en 2015. Des sévices qui avaient fini par faire perdre la vue aux deux enfants. En plus de la peine, elle devra s’acquitter d’une amende de 250 000 FCFA, ainsi que d’un montant de 150 millions F CFA à verser aux deux victimes en guise d’amende.

Son mari, Modou Guèye, est également condamné par le président de la Chambre criminelle de Dakar. Jugé par contumace, il a pris cinq ans de prison pour non assistance à des personnes en danger.

La dame Seynabou Ndiaye était poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la cécité sur des enfants. En effet, selon le procès-verbal de l’enquête préliminaire, les faits se sont déroulés le 16 mai 2015. A cette date, Babacar Ciss et Mamadou Diop, respectivement délégué de quartier et imam du quartier Darou Salam 1 de Yeumbeul, accompagnés d’une vingtaine de personnes, se sont présentés au commissariat de la localité pour dénoncer des faits de sévices corporels et de maltraitance exercés sur les petites F. Gueye et N. Guèye.