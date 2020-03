SIA : LA DELEGATION SÉNÉGALAISE A RENCONTRÉ UN MAIRE FRANÇAIS CONTAMINÉ AU CORONAVIRUS

Le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé et tous les participants au Salon de l’Agriculture de Paris devraient être mis en quarantaine pour avoir côtoyé François Daviet, maire Français contaminé au Coronavirus.

Pour ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité, celui qui tient les manettes de l’Agriculture entre autres seconds couteaux et valets ont séjourné des semaines durant au pays de Marianne, c’est à dire la France, l’un des pays devenus une nouvelle plateforme de diffusion du virus, après la Chine. Ce, dans le cadre du Salon international de l’Agriculture de Paris écourté à cause du coronavirus

Pourtant au parfum du maire Français Daviet contaminé par le Coronavirus, le ministère de la Santé a failli. L’on s’attendait à que le département de la santé du commun des Sénégalais prenne les devants. En quoi faisant?

Eh bien pour reprendre ce terme fort usité par l’autre, aussitôt que toute la délégation Sénégalaise a débarqué à Dakar, elle devait regagner directement un domicile aménagé pour la circonstance afin d’observer quelques jours d’isolement, le temps de la période d’incubation.

Que nenni! Aucune précaution n’a été prise. Tous ceux qui ont participé au Salon de l’agriculture sont bien arrivés à Dakar et se sont éparpillés parmi la masse, continuant tranquillement à vaquer à leurs occupations.

Comme si de rien n’était. Or, ils ont eu à côtoyer une autorité Française contaminée au Coronavirus. Pour la gouverne de nos lecteurs, François Daviet, maire de La Balme-de-Sillingy, qui compte plusieurs malades de l’infection, a expliqué que le test qu’il a passé samedi matin s’était révélé « positif » et qu’il allait être hospitalisé, rapporte Dakarposte. Avant d’obtenir ce résultat, l’édile avait croisé du monde, notamment au Salon de l’Agriculture, où il s’était rendu avec d’autres élus de sa région.

Le maire du village haut-savoyard de La Balme-de-Sillingy, contaminé par le Covid-19 a été d’ailleurs hospitalisé à Annecy. « Ne vous faites plus la bise » « J’ai décidé, depuis mardi soir, de me consacrer pleinement à ma fonction de maire pour gérer cette crise », affirme, masque sur le visage, François Daviet dans une vidéo postée sur Facebook.

Il explique que le test qu’il a passé samedi matin s’est révélé « positif » et qu’il va être hospitalisé « avec les 13 autres Balméens et Balméennes déjà infectés ». Le dernier bilan des autorités sanitaires faisait état de six personnes contaminées dans la commune. Le chiffre annoncé par le maire n’était pas confirmé dimanche matin.

À la fin de son message, l’édile dont le propre frère est également touché, exhorte ses administrés à la prudence: « Je vous en prie, ne vous faites plus la bise, ne serrez plus de mains et déplacez-vous seulement si vous en avez vraiment besoin ». D’importantes mesures de précaution ont été prises dans la commune pour éviter de nouveaux cas, comme la suspension de tous les événements publics. Malheureusement, rien n’a été fait au Sénégal où des participants à ce Salon ont rencontrés ce maire contaminé.