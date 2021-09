Simon et Kilifeu vers l’instruction

Déférés hier pour escroquerie et tentative d’escroquerie, les activistes- rappeurs Landing Mbissane Seck alias Kilifeu et Simon Kouka ont bénéficié d’un retour de parquet. C’est-à-dire qu’ils ont passé la nuit au commissariat central de Dakar en attendant d’être de nouveau présentés ce matin devant le procureur de la République. Sauf miracle, ils seront placés sous mandat de dépôt avant que leur dossier ne soit confié à un juge d’instruction. Pourtant, « Le Témoin » quotidien a appris que Simon et Kilifeu étaient à deux doigts d’un mandat de dépôt pour une comparution immédiate au tribunal des flagrants délits dès demain mercredi. Malheureusement, nous souffle-t-on, un des avocats de Kilifeu aurait commis une erreur de stratégie en déposant une plainte contre x pour diffusion de vidéo à caractère privé et personnel. Prenant en compte cette nouvelle donne, le procureur de la République a donc jugé nécessaire de les faire revenir pour aujourd’hui le temps qu’il confie le dossier à un cabinet d’instruction.

