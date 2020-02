Situation des 13 sénégalais de Wuhan :Tout n’a pas été dit !

Treize jeunes Sénégalais sont actuellement coincés à Wuhan, la ville chinoise d’où est partie l’épidémie de Coronavirus qui aurait tué, actuellement, 500 personnes.

Leurs parents ont tenu une conférence de presse empreinte d’émotion pour porter les messages de leurs fils dont le souhait est justement d’être rapatriés, eux qui ont la peur d’attraper le virus et d’être incinérés en cas de décès.

Une situation dramatique par rapport à laquelle, les hautes autorités de l’Etat, par la voix du Président de la République, ont exprimé leur impuissance à rapatrié à ces Sénégalais de Wuhan.

Une situation inconfortable pour Macky qui avance le fait que le rapatriement requiert de nombreuses conditions ‘’au-dessus des moyens du Sénégal’’.

Tout au plus, une aide de plus de 6 millions et de demi de nos francs leur a été allouée, ce qui, par ailleurs, est un geste à apprécier.

Cependant, la communication du Président Sall est loin d’avoir été assez claire.

Quand il soutient que même les grands pays ont beaucoup de difficultés à rapatrier leurs ressortissants, il reconnait que ce n’est pas impossible, mais qu’il faut être ‘’grand’’. Et comme nous sommes sans doute un ‘’petit pays’’, nous sommes obligés de savoir raison garder et de laisser ces jeunes à Wuhan, à la menace d’une contamination même si les autorités chinoises assurent tout faire pour vaincre l’épidémie.

Mais, jusque-là, nous ne savons pas si ces moyens qu’il faut sont seulement techniques ou il y a aussi des obstacles diplomatiques à surmonter.

Car, s’il ne s’agissait que de moyens financiers et techniques, ces pays dits ‘’grands’’ n’auraient certainement pas de grandes difficultés et le Sénégal pourrait consentir des sacrifices pour transporter et isoler un moment les concernés à l’aide des spécialistes en la matière.

Malheureusement, tout indique que les autorités chinoises ne peuvent pas toujours autoriser la sortie de la ville mise en quarantaine parce que ne pouvant pas garantir la sécurité de toutes les personnes qui vont entrer en contact avec les voyageurs. Il y a un personnel aéronautique à fréquenter et même administratif. Et leur sécurité peut être mise en danger.

Et à l’état actuel de la situation, les Chinois ont certainement d’autres chats à fouetter. Et nous ne sommes pas sûrs que le ou les aéroports ou aérogares de cette ville fonctionnent encore.

Même les Chinois qui habitent à Wuhan sont soumis à des restrictions de déplacement et ne sont plus libres de faire ce qu’ils veulent.

Autrement la ville ne serait pas en quarantaine.

Donc, nous avons le sentiment que les autorités ont encore failli, à ce niveau, au niveau de leur communication.

Si les difficultés sont au niveau diplomatique, protocolaire, il faillait clairement le dire en mettant l’accent sur ces obstacles qui sont de taille parce que difficiles à surmonter.

Or, c’est parce que la communication n’a pas été assez convaincante que ces jeunes, leurs parents et l’association des Sénégalais de Chine ruent encore sur les brancards.

Bien sûr, il y avait le risque de voir les Sénégalais se braquer contre la Chine et les Chinois. C’est peut-être cela que les autorités ont voulu éviter en restant floues dans leur communication.

Et c’est sans doute la raison pour laquelle, le Président chinois, Xi Jinping, a écrit une lettre de satisfaction à Macky en lui donnant l’assurance que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et que la coopération entre les deux pays ira s’approfondissant.

En tout état de cause, si le virus n’est pas vaincu dans les prochaines semaines, un drame médical ou simplement humain va se produire en Chine, avec la forte probabilité de toucher le monde entier, aussi bien au niveau social qu’économique.

