SITUATION DU PAYS: L’APPEL DE WADE AUX JEUNES ET LA CLASSE POLITIQUE

Au moment où Macky Sall installait son comité de pilotage, l’ex-maire de Dakar (2009-2018) rendait visite à l’ancien chef d’État à son domicile sis sur la corniche. Même si Cheikh Guèye qui portait la parole de Khalifa Sall parle d’une simple visite de courtoisie, une source de Les Echos présente à ladite rencontre révèle que Wade a invité tout un chacun à prendre ses responsabilités pour mettre fin à la situation désastreuse, sociale et politique du pays, quitte à y laisser sa peau.

«Dans chaque pays, il y a un pouvoir et une opposition, que chacun joue son rôle»

Me Abdoulaye Wade, après avoir remercié l’ex-maire de Dakar de sa courtoisie légendaire envers sa personne, a corsé le discours. A en croire notre interlocuteur, l’ancien chef d’Etat est revenu sur la situation politique et sociale du Sénégal. Parlant des nombreuses visites qu’il reçoit ces temps-ci, Me Abdoulaye Wade a appelé tout un chacun à prendre ses responsabilités, que ce soit l’opposition ou le pouvoir. «Le Président Wade estime qu’il faudrait que chacun joue son rôle à son niveau. Pour sa part, il a toujours fait ce qu’il fallait quand il s’agissait de défendre les intérêts de la République. Il a aussi appelé la jeunesse et l’opposition à mener la lutte pour changer la donne», a-t-il lâché, avant d’enchaîner : «il a toujours été consulté pour régler les conflits dans son entourage, à cause de sa franchise et de sa dévotion pour la vérité, quelle que soit la situation».

L’ancien chef d’État a affirmé qu’il n’y a nul besoin d’épiloguer sur la situation du pays, il faudrait juste que tout un chacun fasse ce qu’il a à faire et le tour sera joué. Et que dans tous les pays, il y a un pouvoir et une opposition. Ainsi, il a demandé que chacun joue sa partition. «Il a dit avoir assumé ses positions toute sa vie et que même avec le poids de l’âge, il n’a cessé de porter les combats qu’il fallait pour l’intérêt du Sénégal, mais aussi celui de l’Afrique», explique notre source.