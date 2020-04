Sokhna Aïdara offre un chapelet en or à Wally Seck pour son anniversaire

L’amour de Wally Seck ne s’achète pas. Mais, quand Sokhna Aïdara veut faire plaisir à son homme, elle ne compte pas. Pour ses 35 ans, le chanteur a reçu un chapelet en or. Rien que ça !

Anniversaire

Le 27 avril 2020, Wally Seck célébrait son 35e anniversaire, entouré de sa famille et de ses proches. Après une journée riche en émotions, marquée par les témoignages de sa famille, ses amis et collaborateurs, Sokhna Aidara a souhaité offrir un cadeau mémorable à l’homme qu’elle aime.

Cadeau

Et quoi de plus normal que d’opter pour un chapelet en or qui vaut une fortune. Sokhna ne pouvait mieux faire pour le rendre heureux, même s’il devient de plus en plus difficile d’étonner le Faramareen, choyé par la femme de sa vie.