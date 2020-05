Suite au démenti de la Cellule de Communication du Palais sur l’existence d’un décret présidentiel octroyant des honoraires aux anciens présidents du Conseil économique social et environnemental (Cese), Ousmane Sonko jette l’opprobre sur la Présidence de la République qu’il accuse de « mentir ». Le leader du parti Pastef révèle que le décret en question (2020-964) existe bel et bien et a été volontairement omis des publications du Journal officiel.

Ci-dessous, sa déclaration publiée sur sa page Facebook.

Honte à la Présidence de la République du Sénégal qui, prise pour la énième fois en flagrant délit de dépeçage du peuple par l’octroi d’un indécent honorariat aux anciens Présidents du Conseil Économique Social et Environnemental, n’a pas trouvé mieux que de se réfugier derrière la non publication du décret au Journal officiel.

Ce décret existe bel et bien et a été circularisé hier, jeudi 14 mai 2020, aux agents de l’Administration via Outlook, en même temps que le décret 2020-1006 relatif à la gestion budgétaire de l’État, et lui est, à tous points, identique dans la forme.